Dos detenidos en la carretera Guaymas - Hermosillo por transporte ilegal de combustible

Hermosillo, Sonora.- Este fin de semana, elementos de la Guardia Nacional efectuaron la detención de dos individuos por el transporte de 55 mil litros de hidrocarburo, al parecer de procedencia ilegal. El aseguramiento tuvo lugar en la carretera federal México 15, tramo Guaymas - Hermosillo. Según el comunicado emitido por la corporación, el hecho ocurrió durante un operativo de patrullaje en el kilómetro 17 de la mencionada vía.

Los agentes observaron un tráiler acoplado a un semirremolque que circulaba infringiendo las normativas de tránsito, ya que carecía de los señalamientos de seguridad obligatorios para el tipo de material que transportaba. Por esta infracción los oficiales solicitaron al conductor que detuviera la marcha para realizar una inspección. Al aproximarse al vehículo, el propio conductor informó que su cargamento consistía en 55 mil litros de combustible.

Siguiendo el procedimiento, los elementos de la Guardia Nacional le solicitaron la documentación fiscal y los permisos correspondientes que ampararan tanto el transporte como la posesión legal del producto. Ni el chofer ni su acompañante pudieron presentar los documentos requeridos para acreditar la procedencia lícita del hidrocarburo. Ante esta situación, ambas personas fueron detenidas en el lugar.

Conforme a derecho, se les leyó la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención para informarles sobre sus garantías constitucionales. Posteriormente, sus datos fueron ingresados en el Registro Nacional de Detenciones. Tanto los individuos como el tractocamión y el combustible asegurado fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación (AMPF).

En #Sonora, integrantes de la #GuardiaNacional detuvieron al operador de un tráiler, junto con su acompañante, por transportar hidrocarburo de aparente procedencia ilícita. Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 17 de la carreta federal Guaymas-Hermosillo como parte… pic.twitter.com/0otzGOZDmV — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 12, 2025

Dicha instancia será la encargada de abrir la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica. La Guardia Nacional destacó que estas acciones son parte integral de la estrategia nacional para combatir el robo y trasiego ilegal de hidrocarburos, reforzando la seguridad en las vías federales.

Fuente: Tribuna