Enfrentamiento armado en Celaya deja un agente de la Guardia Nacional muerto y otro herido

Celaya, Guanajuato.- La tarde de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato y del Gobierno Federal desplegaron un operativo en el municipio de Celaya luego de que se reportara un ataque armado contra integrantes de la Guardia Nacional. La acción generó una rápida respuesta de autoridades federales y estatales, que acordonaron la zona y comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana del sábado 11 de octubre de 2025, sobre la avenida Constituyentes, a la altura de un puente que conecta con la salida a los Apaseos. Se detalló que los elementos de la Guardia Nacional se desplazaban en motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos armados, hasta ahora no identificados, que abrieron fuego a corta distancia.

La agresión dejó un saldo fatal: un agente masculino falleció en el lugar y una mujer, también integrante de la corporación, resultó gravemente herida. De inmediato se activó el Código Rojo en el sector, a lo que se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Celaya, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron a la sobreviviente a un hospital para recibir atención médica.

A la par, se desplegó un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales, con patrullajes y vigilancia intensiva en los alrededores. En tanto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de investigación criminal realizaron el levantamiento de indicios, iniciando así las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por el hecho, mientras la investigación continúa en curso.

Momentos más tarde, el presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, condenó el ataque y anunció un reforzamiento inmediato de la seguridad en el municipio, uno de los más afectados por la violencia en Guanajuato en los últimos años.

