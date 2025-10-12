Hallan con vida a hermanas desaparecidas en Hermosillo; fueron a fiesta y no volvieron

Hermosillo, Sonora.- La búsqueda de las hermanas Dámaris Paola Rodríguez Mendoza y Génesis Alejandra Rodríguez Mendoza, de 15 y 14 años respectivamente, concluyó este domingo 12 de octubre con resultados positivos. Ambas adolescentes fueron localizadas con vida y ya se encuentran reunidas con su familia, según confirmaron fuentes oficiales y colectivos de búsqueda que colaboraron en la difusión del caso.

La preocupación de sus familiares comenzó la noche de ayer sábado, cuando las jóvenes salieron de su domicilio en la colonia Sahuaro, de Hermosillo, aproximadamente a las 22:30 horas. Según los reportes iniciales, su destino era una fiesta en la zona, pero al no regresar a casa en las horas siguientes, sus familiares reportaron su desaparición, por lo cual se activaron los protocolos de búsqueda para dar con su paradero.

Tras el reporte, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió las fichas de búsqueda correspondientes, las cuales se difundieron a través de redes sociales y medios de comunicación, solicitando la colaboración de la ciudadanía para obtener cualquier información que pudiera llevar a su localización. La movilización social fue inmediata, compartiendo las fotografías y datos de las menores.

La confirmación de la localización fue celebrada por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quienes jugaron un papel activo en la difusión. A través de una publicación, el grupo expresó su felicidad por las buenas noticias: "Gracias a las personas que nos apoyaron a compartir la búsqueda de Génesis y Damaris; gracias a Dios esas niñas han vuelto a casa y se encuentran con su familia".

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, DAMARIS PAOLA RODRIGUEZ MENDOZA fue localizada con vida.



— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 13, 2025

En su mensaje, extendieron un agradecimiento especial a las autoridades, destacando "el pronto apoyo a la familia" por parte de Alicia Martínez, la vicefiscal de personas desaparecidas. Por el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas. Lo primordial es que ambas se encuentran en buen estado y fuera de peligro, poniendo fin a las horas de angustia para sus seres queridos.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, GENESIS ALEJANDRA RODRIGUEZ MENDOZA fue localizada con vida.



— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 13, 2025

