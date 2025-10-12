Lex Ashton, en PRISIÓN preventiva por asesinato y tentativa de homicidio en el CCH Sur

Ciudad de México.- Las pesquisas sobre el brutal ataque ocurrido el septiembre 2025, en inmediaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa. Ahora, se confirmó que Lex Ashton, el presunto autor material, estudiante de 19 años, estará en prisión preventiva, luego de que un juez de control de la Ciudad de México (CDMX) dictara esa medida.

La audiencia se celebró este sábado 11 de octubre de 2025 en las salas de juicios orales ubicadas en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, donde se revisaron los detalles del caso y las medidas legales aplicables. Durante la sesión, la defensa del joven de 19 años solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa que será hasta el jueves 16 de octubre de 2025 cuando se determine formalmente si Lex Ashton será vinculado a proceso. Mientras tanto, permanecerá bajo prisión preventiva.

El caso en CCH Sur desató movimientos en la UNAM. Foto: Facebook

Como te informamos en TRIBUNA, el joven fue detenido tras recibir el alta médica en el Hospital General Regional 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo internado por lesiones derivadas del incidente.

Así fue el ataque en CCH Sur

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton ingresó al CCH Sur con una guadaña y atacó a Jesús Israel 'N', de 16 años, quien falleció en el lugar. Además, lesionó a un trabajador del plantel que intentó intervenir; esta persona se encuentra hospitalizada recibiendo atención médica. Tras el ataque, el presunto agresor intentó escapar y se lanzó desde un tercer piso, lo que provocó fracturas en ambas piernas y un coágulo en la cabeza.

Las autoridades indicaron que Lex Ashton fue capturado por agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inmediatamente después de salir del hospital, cumpliendo una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Se informó que el caso está siendo investigado de manera exhaustiva, recabando evidencias y testimonios para esclarecer la responsabilidad del imputado y su posible vinculación a grupos incel, ecosistemas dentro de la llamada "manosfera" que promueven discursos de masculinidad tóxica y actitudes antifeministas.

Fuente: Tribuna del Yaqui