Lo ejecutan a balazos y abandonan el cuerpo frente a campo de tiro al norte de Sonora

Caborca, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025, el cuerpo de un hombre asesinado a balazos fue encontrado sobre la carretera Caborca–Y Griega, en el municipio de Caborca, Sonora. Residentes y automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a las autoridades, por lo que se desplegó una intensa movilización policial. Este hallazgo se une a otros episodios violentos que se han registrado recientemente en la localidad.

De acuerdo con reportes preliminares de medios locales, el hecho se registró a la altura del kilómetro 9 del mencionado tramo carretero, frente al campo de tiro. Trascendió que el hoy occiso presentaba múltiples impactos de bala y aparentemente fue abandonado en el mencionado lugar en las primeras horas de este domingo. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y confirmaron que el individuo ya contaba con signos vitales.

A pesar de que el sujeto aún no ha sido identificado, autoridades locales señalaron que se trata de una persona de sexo masculino, de complexión delgada y tez morena. Además se dijo que vestía una camiseta blanca y un pantalón de mezclilla al momento de ser localizado. El perímetro quedó acordonado con cinta amarilla para que personal forense pudiera cumplir con las diligencias correspondientes y realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha confirmado la identidad de la víctima mortal, ni tampoco han compartido información sobre las posibles causas del homicidio, pero las autoridades competentes continúan con las indagatorias complementarias del caso. Se espera que en las próximas horas o días se brinde un informe detallado sobre este violento hecho registrado en el municipio de Caborca, Sonora.

Trascendió que el hombre presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Créditos: Radio La Kallejera by Noticias Rio Altar.

Cabe mencionar que hace unos años, más específicamente en septiembre de 2022, el cuerpo de un hombre identificado como Javier Joya de la Cruz, de 50 años de edad, fue localizado frente al campo de tiro. En aquella ocasión se reportó que el hallazgo tuvo lugar a un costado de la carretera Caborca a la Y Griega, a la altura del kilómetro 14, en donde localizaron tres tipos de casquillos percutidos en diversos calibres, así como huellas de sangre.

Fuente: Tribuna del Yaqui