Madrugada violenta en CDMX: Asesinan a balazos a mujer en el centro; hay dos detenidas

Ciudad de México.- La madrugada de este domingo 12 de octubre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo en la colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza, luego de que se reportara un ataque con arma de fuego que dejó a una mujer muerta. Por este presunto feminicidio se reportaron dos personas detenidas.

De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo, cerca de las 01:00 horas, en el cruce de las calles Manuel de la Peña y Peña con Vidal Alcocer. Testigos relataron que la víctima, una mujer de 26 años de edad, sostuvo una discusión con las agresoras cuando una de ellas sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, impactando directamente en la cabeza.

La mujer cayó sobre la banqueta. Vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes policiacos, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). No obstante, pese a su rápida intervención, se confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Al tiempo que se procesaba la escena, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo para asegurar la escena y detener a posibles responsables. Como resultado, dos mujeres de 20 y 25 años fueron arrestadas por su presunta participación en el homicidio, sin embargo, no se revelaron sus nombres a los medios de comunicación.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acudió al lugar para recabar los primeros indicios y levantar el cuerpo, mientras se aseguraba la evidencia necesaria para avanzar en la investigación. Autoridades locales enfatizaron que la investigación continúa en curso y que se realizan diligencias para esclarecer el móvil del crimen, tipificado como presunto feminicidio, y determinar si hubo cómplices adicionales.

