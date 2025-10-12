Maltrato animal en Hermosillo: Detienen a sujeto que dejó morir de desnutrición a su perro

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo sobre la judicialización de un caso de presunto maltrato animal. Un hombre identificado como Sergio Misael 'N', de 36 años de edad, fue arrestado y vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de actos de maltrato o crueldad animal que culminaron con la muerte de un perro que se encontraba a su cargo.

El proceso legal fue iniciado por la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos de Abigeato y en Contra de los Animales. La investigación se activó a raíz de una denuncia ciudadana, los cual le permitió a las autoridades intervenir en el caso. Tras recabar los primeros indicios, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra del acusado en Hermosillo.

Según las evidencias presentadas durante la audiencia inicial, se detalla un escenario de negligencia severa y abandono. Al parecer el canino fue privado de las condiciones más básicas para su supervivencia, incluyendo acceso a alimento y agua, así como la atención veterinaria que su deteriorado estado de salud requería. El animal presentaba una delgadez extrema, llegando a pesar tan solo una sexta parte de lo que sería su peso normal.

Además, se documentaron laceraciones en la piel y secreciones oculares, estado de desnutrición avanzada y abandono prolongado. La causa de la muerte fue directamente atribuida a la falta de cuidados básicos. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos recabados y formuló imputación. Tras evaluar la evidencia, el juez de control determinó que existían datos suficientes para establecer la posible participación de Sergio Misael 'N' en los hechos.

Por lo anterior, el juez resolvió vincularlo a proceso, aunque le permitió seguir el proceso en libertad, sujeto al cumplimiento de una garantía económica. Asimismo, fijó un plazo de 2 meses para concluir con la investigación complementaria, periodo en el cual tanto la Fiscalía de Sonora como la defensa podrán reunir más pruebas para fortalecer sus respectivos casos antes de la siguiente etapa judicial.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora