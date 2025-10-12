Murió en el hospital: Sujeto apuñala a taxista y lo despoja de su vehículo en Coahuila

Ramos Arizpe, Coahuila.- La madrugada de este domingo 12 de octubre de 2025 se reportó el homicidio de un taxista en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Los primeros reportes indican que el fallecido fue privado de la libertad y despojado de su vehículo por un pasajero antes de que se registrara su deceso. A pesar de que el hombre fue atendido y posteriormente llevado a un hospital de la región, perdió la vida a causa de las heridas que sufrió.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el hoy occiso fue identificado como Jesús Abel 'N', quien presuntamente recogió a un usuario en Saltillo y lo llevó hasta el vecino municipio de Ramos Arizpe. Sin embargo, al llegar al Parque Industrial Santa María, el pasajero le propinó varias puñaladas al taxista y lo lanzó desde el automóvil de alquiler, el cual fue descrito como un Nissan Tsuru con número económico 1078-T.

Posteriormente, el agresor escapó a toda velocidad a bordo de la unidad, mientras que un automovilista que transitaba por la zona se percató de la condición de la víctima. El conductor trasladó al afectado hacia las instalaciones del Hospital Rural, el cual se ubica en la ciudad de Ramos Arizpe. Personal médico le brindó la atención médica correspondiente al ruletero; sin embargo, este no resistió y se confirmó su muerte minutos más tarde de su ingreso.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, se dieron cita en el nosocomio para entrevistarse con los especialistas y realizar las diligencias correspondientes del caso para integrar la carpeta de investigación.

Por su parte, una vez que fueron enterados de los hechos, oficiales de la Policía Municipal iniciaron la búsqueda del vehículo así como del sujeto que lo robó, quien ahora también es señalado como probable responsable de la muerte del ruletero", explicó el medio anteriormente citado.

Una vez que concluyeron las pesquisas, la autoridad competente ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le van a realizar las pruebas conforme lo marca la ley y determinar las causas exactas de su fallecimiento. Se espera que en las próximas horas, familiares acudan a identificarlo oficialmente y reclamar los restos del taxista fallecido, para posteriormente cumplir con los servicios funerarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui