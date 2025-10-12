No logró escapar: Sicarios lo matan cuando buscaba refugio en una fiesta en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este domingo 12 de octubre de 2025, un hombre fue ejecutado a balazos tras ser perseguido por sus victimarios en calles de la colonia Ferrocarrilera, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En medio de la persecución, el hoy occiso intentó refugiarse en un salón de eventos del sector y se hizo pasar por uno de los invitados; sin embargo, gatilleros desconocidos le dieron alcance y lo privaron de la vida en el referido lugar.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos ocurrieron cuando se estaba celebrando un cumpleaños en el mencionado salón que se ubica sobre la calle General Macario Gaxiola, entre las avenidas Mateo Rocha y José María Leyva, hasta donde llegó el individuo y se paró en la entrada, simulando ser uno de los asistentes. No obstante, el sujeto, de 25 años de edad aproximadamente, fue localizado y asesinado.

Tras el ataque armado, se dijo que se dieron a la fuga en una motocicleta dos presuntos responsables del crimen, mientras que en el lugar se generó pánico y miedo entre los invitados quienes rápidamente optaron por retirarse del lugar, mientras que el hecho violento fue denunciado al servicio de emergencia 911 cuando eran aproximadamente las 12:15 horas de la madrugada de este domingo", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94 | Al interior de un salón de eventos, un hombre fue ejecutado a balazos por un grupo armado en la colonia Ferrocarrilera, en #Culiacán, en hechos ocurridos la madrugada de este domingo 12 de octubre. La víctima era perseguida por sus agresores e intentó esconderse en la… pic.twitter.com/UYOvgzRa6e — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) October 12, 2025

Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la ubicación como primeros respondientes y constataron la presencia del hombre de aspecto joven, quien se encontraba tendido cerca de la entrada del salón de eventos y con múltiples impactos de bala en su superficie corporal. Minutos más tarde, los uniformados delimitaron el perímetro, desalojaron a las personas que estaban en el local y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo en el área, mientras que agentes investigadores se encargaron de las indagatorias del caso para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le realizarán las pruebas de ley y será identificado para posteriormente ser entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui