Reportan un muerto: Militares y civiles se enfrentan en la carretera Culiacán–Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Una persona muerta y otra más herida es el saldo preliminar de los violentos hechos registrados sobre la carretera Federal México 15, a la altura de la comunidad de Los Zapotes, ubicada al norte de Mazatlán, cuando elementos del Ejército Mexicano y civiles armados protagonizaron un enfrentamiento. Asimismo, las autoridades lograron el aseguramiento de vehículos como resultado de las acciones desplegadas.

De acuerdo con información de medios locales, aproximadamente a las 08:30 horas de este domingo 12 de octubre de 2025, se reportaron detonaciones de arma de fuego en el tramo carretero entre El Quelite y El Habal. De forma preliminar se identificó a la persona lesionada como Ángel Rolando 'N', de 31 años de edad, quien fue auxiliado por paramédicos y trasladado a un hospital, esto minutos después de que se produjera el intercambio de balas.

Debido al riesgo que representaba la situación, las autoridades federales y estatales cerraron el tránsito en dicha zona, a la altura de Los Zapotes, mientras las fuerzas de seguridad desplegaban un fuerte operativo para asegurar el área. La circulación permaneció detenida por varias horas, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos", detalló en su reporte Los Noticieristas, un medio con sede en Sinaloa.

Con respecto a la víctima mortal, aún no se han proporcionado datos sobre su identidad, pero se indicó que perdió la vida al interior de una camioneta Jeep Mojave de color blanco, unidad que fue decomisada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN), quienes posteriormente la pusieron a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes.

Según versiones extraoficiales, personal militar realizaba rondas de patrullaje sobre la carretera internacional, cuando detectaron a los sospechosos ocupantes de la camioneta Jeep y posteriormente se suscitó un enfrentamiento armado, justo en el kilómetro 22, a la altura del poblado de Los Zapotes. Integrantes del Grupo Interinstitucional, que es conformado por diferentes corporaciones policíacas, aseguraron armas de fuego y municiones.

Se presume que el operativo continúa en el sector, por lo que autoridades exhortan a los automovilistas a que circulen con precaución y, de ser posible, tomar como camino alternativo la autopista Mazatlán-Culiacán. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa en la Región Sur se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.

Militares y hombres armados se enfrentan a balazos en la carretera libre Mazatlán-Culiacán, a la altura de Los Zapotes, donde un civil perdió la vida y otro resultó herido

