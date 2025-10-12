Se incendia vehículo al oriente de Hermosillo; los ocupantes lograron bajar a tiempo

Hermosillo, Sonora.- La tarde del domingo 12 de octubre, la circulación en la carretera federal México 15, en el tramo oriente de Hermosillo, se vio interrumpida momentáneamente por un incidente vehicular que requirió la pronta intervención de los cuerpos de emergencia. Una camioneta de color blanco y modelo reciente fue consumida parcialmente por el fuego mientras se desplazaba cerca del cruce con el bulevar Las Riberas.

El incendio, según los informes iniciales, se originó a causa de un aparente fallo mecánico en el área del motor. El fuego se propagó rápidamente por la parte frontal del vehículo, causando daños materiales importantes en su estructura y carrocería. A bordo viajaban dos personas, un hombre y una mujer, quienes, al percatarse del humo y las llamas, actuaron con prontitud para detener la marcha y abandonar la unidad.

Afortunadamente, ambos lograron ponerse a salvo sin sufrir lesiones y no requirieron atención médica. La situación demandó una respuesta coordinada, por lo cual al lugar acudieron elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo, adscritos a la estación Centro, quienes a bordo de la unidad ECO-1 implementaron las maniobras necesarias para controlar y sofocar por completo las llamas que salían del motor.

De la misma manera, agentes de la Policía Municipal y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el sitio para colaborar en el resguardo del perímetro y en la gestión del tráfico. Para garantizar la seguridad de los rescatistas y de los automovilistas, se implementó un operativo vial que redujo temporalmente el tránsito a un solo carril, lo que generó una ligera congestión en la zona oriente de Hermosillo.

Una vez que el fuego fue extinguido y el área fue declarada segura, se procedió con las diligencias para el retiro del vehículo siniestrado, normalizando paulatinamente el flujo vehicular en esta importante arteria de la capital sonorense. Paramédicos de Cruz Roja también estuvieron presentes en el lugar para revisar a las víctimas.

Fuente: Tribuna