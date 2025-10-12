Tormenta 'Raymond' provoca accidente en Sonora: Menor cae a una alcantarilla sin tapa

Guaymas, Sonora.- La noche de este sábado 11 de octubre de 2025, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora y de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en el municipio de Guaymas, luego de que se reportara un accidente provocado por las intensas lluvias derivadas de la Tormenta Tropical 'Raymond': Un menor de edad cayó a una alcantarilla sin tapa en plena vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer, sábado 11 de octubre, sobre la calzada Agustín García López, frente al Casino Palmas, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, cuando el menor transitaba por la zona bajo una fuerte lluvia. Debido a la acumulación de agua y la poca visibilidad, el niño no advirtió que la tapa del drenaje pluvial se encontraba desplazada, cayendo de manera repentina en su interior.

Los hechos ocurrieron este sábado en Guaymas. Foto: Facebook

Al percatarse del accidente, un elemento de la Policía Municipal de Guaymas intentó auxiliar al menor, pero también resultó lesionado durante el rescate debido a la fuerza del agua y al terreno resbaladizo. Testigos alertaron a los Servicios de Emergencia mediante el número 911, a lo que autoridades se activó el Código Rojo y se movilizaron autoridades y más personal de apoyo.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios y trasladaron tanto al menor como al agente a un hospital local para recibir atención médica. Aunque se reportaron con lesiones, ambos fueron estabilizados. A la fecha de publicación de esta nota, ambos se encuentran fuera de peligro, según confirmaron fuentes cercanas al operativo.

#Seguridad | Sicarios asesinan a un motociclista frente a la Fiscalía General del Estado en Navolato uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/cCGewX5MBN — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 12, 2025

El incidente generó preocupación entre vecinos y automovilistas, quienes señalaron que varias alcantarillas permanecen destapadas en distintos puntos de la ciudad tras las recientes lluvias. La Coordinación Municipal de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por zonas encharcadas y evitar caminar por áreas donde el agua impida ver el pavimento.

Asimismo, autoridades locales informaron que continúan los recorridos de supervisión en sectores con riesgo de inundación, mientras que cuadrillas de Obras Públicas trabajan en la revisión y colocación de tapas de drenaje en vialidades principales.

Fuente: Tribuna del Yaqui