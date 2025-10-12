Ciudad Obregón, Sonora.- Después de ocho días, el ataque a cuatro menores en la colonia Posadas del Sol en Ciudad Obregón, Sonora, ha cobrado otra víctima; se trata de una joven de 16 años, identificada como Astrid 'N', que murió la mañana de este domingo 12 de octubre de 2025, tras pasar más de una semana en agonía después de la fuerte agresión armada que tuvo lugar el pasado 4 de octubre.

La joven se encontraba en el hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Obregón, y aunque los médicos hicieron todo lo humanamente posible por salvarle la vida, la joven víctima no logró resistir las heridas de arma de fuego. Hay que recordar que el ataque sucedió el sábado 4 de octubre de 2025, alrededor de las 21:00 horas, cuando un grupo de individuos armados llegó hasta una de las calles principales de la colonia, y sin mencionar palabras con los presentes, abrió fuego contra varias personas que se encontraban reunidas en la vía pública; estos eran cuatro menores de edad.

Tragedia en Ciudad Obregón: Muere jovencita de 16 años tras ataque en la Posadas del Sol

Créditos: Eduardo Villalba

Por los hechos, un menor de 13 años identificado como Angel 'N' ya había perdido la vida por las heridas producidas por arma de fuego, mientras que la joven Astrid 'N', de 16 años, estaba hospitalizada en el IMSS-Bienestar, donde luchaba por su vida, pero no logró sobrevivir. Cabe señalar que se identificaron las otras dos víctimas del ataque, como Leonel 'N', de 16 años de edad, y Alex 'N', también de 16 años de edad. El ataque tuvo lugar entre las calles Santa Cristina y San Martín, donde sujetos armados llegaron y les dispararon.

Tras los hechos, las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron un cateo en Valle Dorado, donde fue detenido Luis Fernando 'N' y abatido Daniel Alberto 'N', quienes serían los presuntos responsables de haber disparado en contra de los jóvenes aquel 4 de octubre, ya que el vehículo y la pistola calibre 9 mm coinciden con el casquillo localizado en la agresión. Además, en ese cateo se encontró droga en el domicilio: 40 envoltorios plásticos con cristal. Hasta el momento, las investigaciones de la fiscalía siguen y se mantendrá informada a la población, en tanto los procesos lo permitan.

La joven estaba en el hospital IMSS-Bienestar

Fuente: Tribuna del Yaqui