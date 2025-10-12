Tráiler vuelca y se incendia sobre la carretera Hermosillo–Guaymas; hay un lesionado

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este domingo 12 de octubre de 2025 ocurrió un aparatoso accidente sobre la carretera Hermosillo–Guaymas, en donde se registró el volcamiento y posterior incendio de un tráiler que transportaba manzanas. Se indicó que el percance se registró en el kilómetro 237, bajando el libramiento, rumbo de norte a sur, dejando como saldo preliminar a una persona lesionada que tuvo que ser auxiliada por los cuerpos de rescate.

De acuerdo con los reportes preliminares, la unidad de carga partió desde la ciudad de Tijuana, Baja California, y tenía como destino final la Ciudad de México. Los hechos se suscitaron en la Carretera Internacional México 15, en el tramo anteriormente mencionado, más específicamente en el puente del libramiento, cuando presuntamente al chofer del tractocamión le ganó el peso del cargamento y esto derivó en un volcamiento.

Luego de la unidad quedara volcada hacia su lado derecho, la misma se comenzó a incendiar y las columnas de humo negro se podían percibir desde varios kilómetros a la redonda. Elementos de la Estación Número 3 de Bomberos en Hermosillo, así como de la Estación Sur, se movilizaron hacia la ubicación para controlar el siniestro. Se dijo que al menos seis socorristas participaron durante la labores para sofocar las llamas.

Con respecto a la víctima, autoridades señalaron que se trata del conductor del tráiler, quien tuvo que ser trasladado en una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a un centro médico para recibir atención médica. En una primera instancia, trascendió que no presentó lesiones de consideración, por lo que la respectiva valoración médica determinará la gravedad de las mismas y el estado de salud del afectado.

El chofer del tráiler resultó lesionado a causa del incidente.

Muere chofer de tráiler en Cajeme

En otro caso similar registrado el viernes 10 de octubre sobre el libramiento de Cajeme, a la altura del kilómetro 11+200, dos tráileres se impactaron dejando a uno de los conductores sin vida. Según el informe presentado por el Cuerpo de Bomberos de Cajeme, el hoy occiso quedó prensado entre los fierros, por lo que tuvo que ser rescatado con la ayuda de un equipo hidráulico. Se presume que uno de los choferes habría invadido el carril contrario, provocando la colisión.

#Seguridad | Tragedia en carretera de Cajeme: Dos tráileres chocan y muere uno de los conductores uD83DuDEA8https://t.co/tjJqalMW2Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 11, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui