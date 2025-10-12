Violencia en Guanajuato: Emboscan y matan a comandante de la Policía de Salamanca

Irapuato, Guanajuato.- La mañana de este domingo 12 de octubre se registró un lamentable suceso en el municipio de Irapuato, donde un comandante de la Policía Municipal de la vecina ciudad de Salamanca perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado. El suceso ocurrió sobre el puente vehicular ubicado en la entrada de Irapuato, en una zona de alta afluencia y a escasos metros de las instalaciones de la Guardia Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial, quien acababa de concluir su jornada laboral, se desplazaba a bordo de una motocicleta de la marca Suzuki en color rojo, con dirección a su domicilio particular. Fue al transitar por el mencionado puente, que conecta la salida de Salamanca con el libramiento sur de Irapuato, cuando fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

En un aparente esfuerzo por resguardar su integridad, el mando policial descendió de su vehículo e intentó escapar a pie; sin embargo, fue alcanzado por los proyectiles y su cuerpo quedó sin vida debajo de la estructura del puente. La motocicleta, por su parte, quedó abandonada sobre la rampa de acceso. Las detonaciones alertaron a transeúntes y automovilistas, quienes notificaron a las autoridades a través de la línea de emergencias 911.

Dada la proximidad, elementos de la Guardia Nacional fueron los primeros respondientes, asegurando el área para preservar cualquier evidencia. Posteriormente, se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), cuyo personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Servicios Periciales se hizo presente para iniciar las diligencias correspondientes. Los peritos realizaron el procesamiento de la escena del crimen.

uD83DuDEA8 Ejecutan a comandante de la Policía de Salamanca en #Irapuato. Fue atacado a balazos sobre la carretera federal 45 tras finalizar su turno. Autoridades investigan.



uD83DuDD17Más detalles: https://t.co/e4dyN8VyKf#Irapuato #Salamanca #Guanajuato #Policía pic.twitter.com/itDa2nWnMn — Guanajuatense Web (@GuanajuatenseWb) October 12, 2025

Aunque en el lugar trascendió de manera extraoficial que el oficial respondía al nombre de David, se espera la confirmación formal por parte de las autoridades. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) efectuó el levantamiento del cuerpo para su traslado a las instalaciones forenses, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Fuente: Tribuna