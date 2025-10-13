Adrián golpeó con un tabique a su propia madre y la dejó gravemente herida en CDMX

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la detención y la vinculación a proceso para Adrián 'N', por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su propia madre. De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado jueves 9 de octubre de 2025, cuando el imputado agredió físicamente a su progenitora en la colonia Doctores, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según datos proporcionados por el reconocido periodista Carlos Jiménez, uno de las fuentes más confiables en el ámbito policíaco, detalló que el imputado le propinó una brutal golpiza a su madre con un tabique y le provocó lesiones de gravedad, así como quemaduras en diferentes partes de su cuerpo. Derivado del ataque, la mujer identificada como María 'N' sufrió múltiples golpes en la cabeza y sufrió la pérdida de un ojo, por lo que se reporta que su estado de salud es grave.

¡Infeliz! Le dio un tabicazo a su mamá… hizo que perdiera un ojo y la dejó muy grave. Adrián N agredió y golpeó a su mamá, doña María, en su casa de la Doctores", escribió el comunicador en una publicación que realizó en la red social X.

El violento hecho generó conmoción entre vecinos del sector, quienes al arribar al domicilio encontraron a la señora gravemente herida, por lo que rápidamente dieron aviso a las autoridades capitalinas. Luego de ser ubicado, agentes de la Policía de Investigación (PDI) efectuaron el arresto de Adrián 'N' y posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente, quien se encargará de definir su situación jurídica en las próximas horas.

Por ello, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya trabaja en las investigaciones correspondientes del caso, mientras que María 'N' se encuentra recibiendo atención médica debido a la gravedad de sus lesiones que sufrió. Por su parte, el individuo permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a la espera de la resolución por parte de la autoridad judicial que lo juzga por tentativa de feminicidio.

Fuente: Tribuna el Yaqui