Alerta en Sonora: Reportan hallazgo de narcomanta en escuela primaria de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El hallazgo de una presunta narcomanta generó una intensa movilización durante la mañana de este lunes 13 de octubre de 2025 en la ciudad de Hermosillo. Los reportes preliminares indican que el mensaje intimidante fue localizado en la entrada de una escuela primaria, por lo que autoridades de los diferentes niveles de gobierno acudieron al sitio y se encargaron de las primeras indagatorias del caso.

De acuerdo con la información proporcionada, los hechos se registraron en un plantel educativo que se ubica ubicada en las calles Abraham Mendívil y Hernán Cortés, en la colonia Primero Hermosillo. Trascendió que el mensaje presuntamente iba dirigido a corporaciones policíacas; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente. Hasta el momento se desconoce el contenido exacto de la lona colocada en el mencionado lugar.

Tras ser alertados sobre la situación, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se presentaron en el sitio. A su llegada, los uniformados constataron el reporte y resguardaron el perímetro. Posteriormente se notificó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para comenzar con las investigaciones correspondientes en torno a la aparición de esta supuesta narcomanta.

Por lo pronto es toda la información que se tiene al respecto, por lo que se espera un informe actualizado por parte de autoridades de Sonora en las próximas horas o días con respecto a la aparición de este mensaje. Tampoco se tiene certeza si ya existen personas detenidas en torno a este hecho.

Autoridades llevaron a cabo las primeras investigaciones del caso.

Ataque armado deja una mujer sin vida

En otro caso registrado también a lo largo de este lunes, una mujer identificada como Marleth 'N', de 37 años de edad, perdió la vida tras ser víctima de un ataque a balazos en la colonia Las Granjas, al sur de Hermosillo. Versiones extraoficiales refieren que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:10 horas y tuvo lugar en la Privada Vigo. La fémina falleció mientras recibía atención médica, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora trabaja en la respectiva investigación.

#Seguridad | Mujer pierde la vida de un tiro en la cabeza en violento ataque al sur de Hermosillo uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDD2B??https://t.co/gxxEwzVS7Z — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui