Alerta en Tamaulipas: Desaparece Antonio Mariño, empresario y consejero de la Fecanaco

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas confirmó este lunes 13 de octubre la desaparición de uno de sus integrantes, el empresario Marco Antonio Mariño Leal, cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves. Ante situación, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) de dicha entidad emitió una ficha de búsqueda para agilizar su localización.

De acuerdo con la información proporcionada tanto por el organismo empresarial como por los familiares, el último contacto con Mariño Leal se registró el jueves alrededor de las 15:00 horas (local), mientras se encontraba en la ciudad de Reynosa atendiendo asuntos laborales. Originario de esta ciudad fronteriza, aunque con residencia reciente en Tampico, el empresario es una figura reconocida dentro de la comunidad de negocios del Estado.

En respuesta a la situación, la Fecanaco, que agrupa a más de 20 mil negocios en la entidad, emitió un comunicado en el que expresó su inquietud y total disposición para colaborar con las autoridades. "Nos unimos al sentimiento de preocupación de su familia, amigos y compañeros. Confiamos en el trabajo de las autoridades y en los esfuerzos de coordinación que permitan su pronto regreso con bien", señaló la federación.

Marco Antonio Mariño Leal no solo era un miembro activo, sino también un asesor en temas de seguridad y políticas públicas dentro de la organización. Su experiencia en esta materia lo llevó a participar activamente en mesas directivas, donde, según la Fecanaco, "destacó siempre por su compromiso con el fortalecimiento institucional y con la promoción de un entorno más seguro para el desarrollo empresarial del estado".

?? Desaparece en Reynosa Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de FECANACO.

La violencia y la inseguridad no dan tregua: otro líder empresarial se suma a la lista de ausentes.

Las autoridades activaron protocolos de búsqueda. #Tamaulipas pic.twitter.com/N8jKfK90XN — Eduardo VizMar (@EduardoVizMar) October 12, 2025

Por el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre las líneas de investigación por le caso de Marco Antonio Mariño. Este suceso se produce en un contexto de vulnerabilidad para el sector empresarial de la región. Cabe recordar que el año pasado, el entonces presidente de la Fecanaco, Julio Almanza Armas, fue asesinado en un ataque armado en Matamoros, un caso que a la fecha continúa sin ser esclarecido por la FGJ.

Fuente: Tribuna