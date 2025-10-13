Ataque armado en Sinaloa: Ejecutan a mujer frente a una vivienda al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Minutos antes de la medianoche del domingo 12 de octubre de 2025, un ataque armado alertó a vecinos de la colonia Renato Vega Amador, al oriente de Culiacán, cuando una mujer fue ejecutada a balazos frente a una vivienda del sector. Trascendió que el cuerpo de la víctima quedó tirado boca abajo en la fachada de un domicilio color gris y portón negro, mientras que alrededor quedaron esparcidos varios casquillos percutidos de arma de fuego.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, la hoy occisa aún no ha sido identificada; sin embargo, se dijo que se trata de una fémina de complexión delgada, tez morena y de entre 25 a 30 años de edad aproximadamente. Además, los primeros reportes indican que vestía un top oscuro, pants blando y sandalias cuando la privaron de la vida. El violento hecho generó una intensa movilización policíaca en la mencionada demarcación.

Los datos indican que alrededor de las 23:50 horas se realizó una llamada anónima a las líneas de emergencias del 9-1-1 sobre una mujer lesionada por disparos en la calle Colibrí, entre Cedro y Abedules de dicho sector", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este caso.

FiscalíauD83CuDFDB? abre tres capetasuD83DuDCC1 de investigación por feminicidio el domingo 12 de octubre en SinaloauD83DuDCCD



?? La dependencia también contabilizó cuatro homicidios dolosos durante la jornada y ninguna denuncia por privación de la libertad ni por robo de vehículouD83DuDE97 pic.twitter.com/dIpkk35yrR — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 13, 2025

Como primeros respondientes, elementos del Ejército Mexicano arribaron al sitio y confirmaron la presencia del cadáver de la mujer, por lo que procedieron a acordonar el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó los trabajos de campo, al mismo tiempo que agentes investigadores de la dependencia estatal se encargaron de las averiguaciones previas.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley, será identificada la víctima y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal han proporcionado detalles sobre él o los responsables, por lo que la investigación complementaria determinará las causas del homicidio.

uD83DuDFE5uD83DuDCA5 Al filo de la media noche, una joven mujer fue asesinada a balazos en la colonia Renato Vega Amador, al suroriente de Culiacán. No ha sido identificada | #Adiscusión pic.twitter.com/iCaDEeYFx4 — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 13, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui