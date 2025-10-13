Autoridades detienen a extranjero en Nogales; se dedicaba a vender droga en las calles

Nogales, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron la detención de un individuo por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud. El aseguramiento de Marcos Domingo 'N', de 24 años de edad y originario de Honduras, tuvo lugar en la colonia 5 de Febrero, de Nogales. Esta acción forma parte de las estrategias de seguridad y vigilancia implementadas en esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los hechos ocurrieron cuando agentes de la Base Operativa de Nogales realizaban un recorrido de vigilancia por el sector. Su atención fue atraída por la interacción de dos sujetos en la vía pública, específicamente en el cruce de las calles 5 de Febrero y Uruguay, cuyas acciones presentaban las características de una operación de compraventa de sustancias ilícitas.

Al decidir intervenir para verificar la situación, los agentes se aproximaron a los individuos. En ese momento, uno de ellos emprendió la huida a fuerza de carrera, logrando escapar de las autoridades. Sin embargo, el personal de la AMIC logró interceptar y detener a Marcos Domingo 'N'. Durante una revisión corporal, se localizó en la bolsillo delantero de su pantalón corto un envoltorio de plástico que contenía en su interior 12 dosis individuales.

Se trata de una sustancia granulada, con las características físicas de la metanfetamina, también conocida como crystal. Ante la evidencia, el sujeto fue trasladado para ser puesto a disposición del Centro de Atención Temprana Especializado en Detenciones en Flagrancia (CAT). Será en esta instancia donde el Ministerio Público iniciará la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica.

AMIC detiene a hombre de origen hondureño por posesión de metanfetamina en Nogales



Boletín completo: https://t.co/tzh8SjQVoI pic.twitter.com/KgLssKRsdz — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 13, 2025

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora