Caen nueve en operativo en Edomex; autoridades liberan a dos víctimas y aseguran arsenal

Xonacatlán, Estado de México.- Durante un reciente operativo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales, se logró la detención de nueve personas relacionadas con los delitos de homicidio, secuestro, portación de arma de fuego y delitos contra la salud. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), también se logró la liberación de dos víctimas de privación ilegal de la libertad.

En la captura participaron la Policía Estatal del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como policías municipales de Otzolotepec, Temoaya y Toluca. Este operativo se derivó de una investigación sobre un cuádruple homicidio ocurrido el pasado 24 de septiembre en la localidad de Cinco Palos, municipio de Temoaya.

Tras revisar las cámaras del C5, se detectó un vehículo Nissan Sentra blanco que presuntamente fue utilizado para perpetrar el crimen. Gracias al apoyo del sistema de Arcos Carreteros, la unidad fue rastreada y ubicada sobre la avenida del Canal, esquina con Benito Juárez, en la colonia Santa María Tetitla, municipio de Otzolotepec. En el lugar también se encontraban Laura, de 34 años; José, de 35; y Daniel, de 30 años, este último identificado como un delincuente buscado por las autoridades de la región.

Nissan Sentra blanco

Por otra parte, en un domicilio de la colonia Villa Cuauhtémoc, los agentes localizaron armas de fuego, droga, equipo táctico y vehículos con reporte de robo. Entre los objetos asegurados se encuentran cuatro armas de fuego, un arma hechiza, un inhibidor de señales, dos motocicletas robadas, 103 envoltorios con cristal, 21 paquetes con cocaína, teléfonos celulares, cámaras de video, básculas grameras y dinero en efectivo.

secuestro, portación de arma de fuego, y contra la salud.



En la acción, fueron liberadas dos personas, quienes se encontraban privadas de su libertad.



Aseguraton dos motocicletas uD83CuDFCD? con reporte de robo, 103 envoltorios con posible cristal, (2-3) pic.twitter.com/n6cw5bx5Lr — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) October 13, 2025

En el mismo inmueble fueron detenidos Perla, de 24 años; Frida, de 20; Naomi, de 25; Jorge, de 25; Abraham, de 21; y Jonatan, quienes presuntamente integraban una célula criminal dedicada no solo al narcomenudeo, sino también a ejecuciones vinculadas al narcotráfico. En cuanto a las víctimas liberadas, se informó que se trata de una mujer y su hijo. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui