Caen nueve miembros del Nuevo Cártel de Juárez en los límites de Sonora y Chihuahua

Moris, Chihuahua.- En una acción realizada el pasado 9 de octubre en el municipio de Moris, Chihuahua, fuerzas de seguridad estatales lograron la detención de nueve personas presuntamente vinculadas al Nuevo Cártel de Juárez. De este grupo, cinco individuos han sido identificados por las autoridades como objetivos prioritarios a nivel nacional, señalados como principales generadores de violencia en la región serrana de dicha entidad y el área conocida como el Triángulo Dorado.

El operativo fue desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) como una respuesta directa a la agresión armada ocurrida 2 días antes, el 7 de octubre, en la que tres agentes de la Policía Estatal murieron en cumplimiento de su deber. Esta acción se enmarca dentro de una estrategia más amplia para contener la actividad delictiva en una de las zonas con mayor incidencia delictiva del país, caracterizada por su geografía de difícil acceso y la presencia histórica de grupos criminales.

EMBOSCADA CONTRA ESTATALES DEJA 4 MUERTOS Y VARIOS HERIDOS



Durante la mañana de este martes, un grupo armado atacó a elementos de la Policía del Estado que se dirigían al municipio de Moris para relevar personal. pic.twitter.com/KjaQU8wWNE — #HRSANTOS. (@HRS4NTOS) October 8, 2025

Entre los cinco detenidos de alta prioridad se encuentra Rafael 'N', de 40 años de edad, originario de Sonora, a quien las autoridades identifican como un actor clave en las operaciones violentas del Triángulo Dorado. También fue capturado Adrián 'N', de 26 años, señalado como jefe de sicarios de la célula criminal y presunto partícipe directo en el ataque contra los agentes estatales. Junto a él fue detenida su hermana, Michel Jimena 'N', de 19 años.

El resto de los objetivos prioritarios desempeñaban funciones logísticas y especializadas dentro de la organización. Diego 'N', de 51 años, era el presunto encargado de modificar vehículos robados, añadiéndoles blindaje artesanal para su uso en actividades ilícitas. Por su parte, Óscar Alexis 'N', de 22 años, ya contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de Sonora, lo que agrava su situación jurídica.

Tras su captura, un juez de control dictó auto de formal prisión en contra de los cinco individuos por los delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de cartuchos, narcomenudeo y asociación delictuosa. La investigación posterior ha permitido a las autoridades vincular formalmente a los detenidos con los recientes hechos de violencia, fortaleciendo los cargos en su contra.

|#MORISuD83CuDFD4?uD83DuDC49uD83CuDFFB¡Son de La Línea! Los detenidos, supuestamente pertenecen al grupo delictiv0 Nuevo Cartel de Juárez; se trata de; Arnulfo C.M., Antonio Ignacio A.A., Michel Jimena T.E., Adrián T.E., Luis Ángel R.N., Rafael F.R., Óscar Alexis B.R., Diego C.P. y Aldo Guadalupe M.A!uD83DuDE94?? pic.twitter.com/ifuUM4DSvD — #HRSANTOS. (@HRS4NTOS) October 9, 2025

Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública estatal, afirmó que estas detenciones representan un avance significativo en los esfuerzos por desarticular las estructuras criminales que operan en la sierra de Chihuahua. El funcionario enfatizó que la corporación mantendrá una estrategia de seguridad firme y apegada a la legalidad para restablecer la paz y el orden en la entidad.

Fuente: Tribuna