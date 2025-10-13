Capturan a 'El Richar' en Nogales: Tenía 3 años prófugo por asesinato a tiros en Sinaloa

Nogales, Sonora.- Tras un operativo de seguridad, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) lograron la captura de un individuo que era buscado por las autoridades de Sinaloa por su presunta participación en el delito de homicidio doloso. El detenido está identificado como Ricardo 'N', de 37 años de edad, alias de 'El Richar'. Su aseguramiento tuvo lugar en la colonia Luis Donaldo Colosio, de Nogales.

La acción fue ejecutado por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) adscrito a la base operativa de Hermosillo, luego de una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa el pasado 6 de septiembre de 2022. Sobre este individuo pesaba una orden de aprehensión vigente, girada por el juez tercero de Primera Instancia del ramo penal del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa.

Se le imputa la presunta responsabilidad en el asesinato de Genaro Leonel 'N', quien perdió la vida a consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Además de este grave cargo, las autoridades informaron que el hoy detenido cuenta con antecedentes penales previos por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo. Tras su captura y la verificación de su identidad, el imputado fue entregado a las autoridades sinaloenses.

Fue trasladado a Culiacán para ser puesto a disposición del juez que lo requería, donde deberá enfrentar el proceso penal por el delito que se le imputa. La Fiscalía de Sonora destacó que este tipo de acciones coordinadas son fundamentales para garantizar que los señalados de cometer delitos no encuentren refugio en otras entidades para evadir la justicia. Con esto se busca mantener a Sonora como un territorio seguro y cerrar el paso a la impunidad.

Un caso similar ocurrió recientemente en Nogales. Elementos de la AMIC lograron la localización y aseguramiento de un prófugo de la justicia del Estado de Oaxaca, en una acción coordinada con autoridades estadounidenses y la Fiscalía General de la República (FGR). El acusado, de nombre Isaías 'N', de 43 años de edad, era requerido por los delitos de homicidio calificado con ventaja y abuso de autoridad.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora

