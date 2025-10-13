Capturan a supuesta narcomenudista al norte de Hermosillo; aseguran un arma blanca

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de un operativo de prevención y vigilancia, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) efectuaron la detención de una mujer en calles de la colonia Luis Encinas, al norte de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Durante una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron a la fémina un arma blanca tipo puñal y un total de 46 envoltorios con droga en su posesión.

De acuerdo con el informe presentado por las autoridades, la detenida fue identificada como Julia 'N', de 25 años de edad. Cuando realizaban rondas de patrullaje en el mencionado sector, los uniformados detectaron a la joven con actitud sospechosa, por lo que procedieron a interceptarla. Al ejecutar la respectiva revisión, los policías encontraron 46 tubos con una sustancia prohibida, aunque no se confirmó el contenido de los mismos, así como el objeto punzocortante.

Derivado de los indicios asegurados, el personal de seguridad procedió con la aprehensión de la mujer y posteriormente la pusieron a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de definir su situación legal con base en las investigaciones correspondientes. La Policía Estatal reiteró su compromiso con la prevención y combate al narcomenudeo, exhortando a la población a denunciar cualquier actividad delictiva al 9-1-1 o de forma anónima al 089.

Se informa que la detenida se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad competente, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales", expresó la institución de seguridad estatal a través del boletín de prensa emitido.

La droga y el arma quedaron a disposición de la autoridad competente.

Lo atoran con marihuana

En otro caso similar atendido por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), un binomio K-9 detectó a un individuo en posesión de sustancias ilegales, en hechos registrados en la colonia Heberto Castillo de Hermosillo. Los agentes abordaron a quien se identificó como Gilberto 'N', de 36 años de edad. Tras una revisión, le fueron encontrados entre sus pertenencias 12 envoltorios que contenían una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana.

Fuente: Tribuna el Yaqui