Conductor imprudente embiste a mujer al norte de Hermosillo; autoridades investigan

Hermosillo, Sonora.- La madrugada del pasado domingo 12 de octubre de 2025, una mujer resultó con algunas heridas después de ser atropellada en el cruce del bulevar Escalante y Solidaridad, en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 04:50 horas, cuando un vehículo color negro que circulaba a exceso de velocidad embistió a la víctima, cuya identidad se desconoce.

Afortunadamente, las laceraciones no ponen en riesgo su vida, aunque requirió ser atendida por paramédico de la Cruz Roja Mexicana. Una vez estabilizada, fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud, aunque este medio permanecerá atento a cualquier actualización.

En cuanto al responsable, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades del conductor. De acuerdo con la Ley de Tránsito del Estado de Sonora, en el artículo 34 se establece que las licencias de conducir se suspenderán si un conductor comete exceso de velocidad en más de tres ocasiones durante un mismo año.

Los accidentes están a la orden del día en Hermosillo

El artículo 36 agrega: "Los departamentos de tránsito municipales, al tener conocimiento de las causales de cancelación de licencias, lo notificarán al Ayuntamiento respectivo, remitiéndole las infracciones cometidas y actas levantadas. Inmediatamente después, el Ayuntamiento notificará al titular de la licencia, a fin de que dentro del término de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga, formulando su defensa."

En otro hecho ocurrido el mismo domingo, se reportó el volcamiento de un tractocamión que transportaba manzanas, el cual se incendió a la altura del kilómetro 237 de la carretera Hermosillo-Guaymas. El único afectado fue trasladado de emergencia al Hospital General del Estado de Sonora. Los accidentes en la entidad están a la orden del día y en su mayoría son por descuidos al manejar.

Fuente: Tribuna del Yaqui