Desaparición de Kimberly Hilary, alumna del CCH Naucalpan: Capturan a 2 presuntos implicados

Naucalpan, Estado de México.- Este lunes 13 de octubre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) confirmó la detención de dos hombres presuntamente relacionados con la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es importante señalar que, por desgracia, la menor sigue desaparecida.

Los detenidos fueron identificados como Gabriel Rafael 'N', de 57 años de edad, y Paulo Alberto 'N', de 36 años, quienes fueron aprehendidos en cumplimiento de una orden judicial por el delito de desaparición cometida por particulares. De acuerdo con las investigaciones, el pasado 2 de octubre, los sujetos esperaban a la joven en la colonia San Rafael Chamapa, en Naucalpan, y la habrían subido a un vehículo Volkswagen sedán gris, conocido como vocho, con el propósito de ocultar su paradero.

Los detenidos habrían seguido a la menor el día de su desaparición. Foto: Facebook

El seguimiento de las autoridades permitió localizar un taller donde Gabriel Rafael 'N' trabajaba como tornero. Durante la inspección, se hallaron unas botas color café con manchas que, tras análisis genético forense, coincidieron con muestras de sangre de Kimberly Hilary, lo que indica una alta probabilidad de que correspondan a la víctima.

La FGJ-EM también analizó diversos videos de seguridad, los cuales muestran que la adolescente fue seguida por el vehículo conducido presuntamente por Paulo Alberto “N” durante su trayecto desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó las impresiones. En las grabaciones se observa cómo Gabriel Rafael 'N' portaba las botas encontradas en el taller. El seguimiento constante culminó en la esquina de Filomeno Mata y Diagonal Minas, lugar donde los presuntos responsables privaron de la libertad a la menor.

Kimberly sigue desaparecida

Pese a la detención, hasta la fecha de publicación de esta nota, los detenidos no han proporcionado información sobre el paradero de Kimberly Hilary, por lo que la Fiscalía continúa con las investigaciones y labores de búsqueda bajo todas las hipótesis posibles, manteniendo la presunción de que la adolescente podría encontrarse con vida.

Tómelo en cuenta. Por la desaparición de Kimberly Moya de 16 años y otras jóvenes no localizadas en Naucalpan y otros municipios del Valle de México, el colectivo Hermanas Aliadas, familiares y amigos de las víctimas, así como afectados por la inseguridad realizan un bloqueo en… pic.twitter.com/89X9yW6F4U — La Silla Rota (@lasillarota) October 13, 2025

En tanto, Gabriel Rafael 'N' y Paulo Alberto 'N' fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, quedando a disposición de un juez que determinará su situación legal. Las pesquisas por este crimen continuarán.

Fuente: Tribuna del Yaqui