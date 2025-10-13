Descubren 80 kilos de crystal ocultos en muebles de madera en Sonora; hay un detenido

Sonoyta, Sonora.- En el municipio fronterizo de Plutarco Elías Calles, Sonora, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional lograron el aseguramiento de un cargamento de aproximadamente 80 kilos de metanfetamina. La información fue confirmada a través de un comunicado oficial emitido por la 45 Zona Militar, con sede en Nogales. El hallazgo tuvo lugar el pasado 8 de octubre durante una inspección en un puesto de control militar.

Según el informe compartido, el personal de seguridad procedió a revisar un vehículo particular que transportaba varias piezas de mobiliario. Durante la inspección, los agentes detectaron anomalías en la estructura de cuatro muebles de madera, por lo cual se realizó una revisión más a fondo. Al examinar detalladamente las piezas, los elementos federales descubrieron compartimentos ocultos diseñados para el trasiego de sustancias ilícitas.

En el interior de estos escondites se localizaron 12 bolsas de plástico que contenían una sustancia granulada con las características propias de la metanfetamina, arrojando un peso total aproximado de 80 kilos. Como resultado del operativo, el conductor del vehículo tipo pick up fue detenido en el acto y, junto con la sustancia, y los muebles asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades y determinar la situación jurídica del implicado. Las autoridades militares reiteraron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para debilitar las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia organizada y contribuir a la paz y seguridad de la sociedad sonorense. Por el momento, la identidad del detenido no ha sido revelada.

El hombre detenido, junto a los objetos decomisados

Hace apenas unos días, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el aseguramiento de un vehículo abandonado que contenía artefactos explosivos, diseñados para ser usados por drones. El hallazgo tuvo lugar en una zona de monte del municipio de General Plutarco Elías Calles. El descubrimiento se realizó durante patrullajes de vigilancia en las inmediaciones de la localidad de División del Norte.

Fuente: Tribuna