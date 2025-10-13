Ejecutan a balazos a tres hombres y dejan los cuerpos en terreno baldío de Nuevo León

Pesquería, Nuevo León.- La mañana de este lunes 13 de octubre de 2025, autoridades de Pesquería, Nuevo León, desplegaron un operativo de seguridad por la presencia de tres cadáveres localizados en un terreno baldío que se ubica en la colonia Valle de Santa María, cerca de unas canchas de futbol. Los primeros reportes indican que se trata de tres personas del sexo masculino, quienes fueron encontrados maniatados y con múltiples disparos de arma de fuego.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, preliminarmente se indicó que los hoy occisos habrían sido privados de la libertad en otro lugar, pero posteriormente fueron llevados al citado lugar por sujetos armados que les arrebataron la vida. Aproximadamente a las 03:00 horas de este lunes se reportó el hallazgo de los tres cuerpos a unos metros de las calles Sabina y Montebello, en el sector Lombardía.

Habitantes de la zona aledaña a la avenida San Francisco señalaron haber escuchado las detonaciones, pero prefirieron mantenerse en sus casas, ante el riesgo de resultar afectados", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en el violento hecho.

Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado detalles sobre la identidad, rasgos particulares y la vestimenta con la que fueron localizados los fallecidos. Sin embargo, según versiones extraoficiales, en el lugar de los hechos se hallaron casquillos de pistola correspondiente a 9 milímetros. Trascendió que los cadáveres se encontraban maniatados y, aparte de heridas de bala, presentaban diferentes signos de violencia.

Elementos de la Policía Municipal de Pesquería, así como de la Guardia Nacional (GN), se presentaron en el sector y delimitaron el perímetro para que personal pericial se encargara de las diligencias correspondientes y de recabar indicios en el área. Luego de realizar las primeras indagatorias del caso, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicarán las pruebas de ley y serán identificados.

Fuente: Tribuna del Yaqui