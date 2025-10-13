FOTOS: Intensas LLUVIAS por el ciclón 'Raymond' arrastran vehículos en el sur de Sonora

Navojoa, Sonora.- La intensa actividad del ciclón 'Raymond' durante el fin de semana dejó a su paso lluvias generalizadas y varios incidentes en el sur del estado de Sonora, particularmente en el municipio de Navojoa, donde tres vehículos fueron arrastrados por la corriente al intentar cruzar arroyos crecidos. A pesar de la fuerza del agua, todas las personas involucradas lograron ser rescatadas con vida.

Como te informamos en TRIBUNA, el fenómeno meteorológico afectó al estado el fin de semana del sábado 11 y el domingo 12 de octubre de 2025, cuando provocó acumulaciones de lluvia que desbordaron cauces y arroyos en distintos puntos de la región. En municipios como Álamos, Huatabampo y Navojoa, las autoridades de Protección Civil implementaron operativos para atender reportes de inundaciones y rescatar a personas atrapadas en vehículos y viviendas.

Los hechos ocurrieron este fin de semana en el sur de Sonora. Foto: Facebook

En Navojoa, el primer incidente se registró el domingo 12 de octubre de 2025 en inmediaciones del arroyo La Aduana, donde una camioneta tipo pick-up verde quedó atrapada al intentar cruzar la corriente. Los tripulantes fueron auxiliados por elementos de Protección Civil y por pobladores que acudieron a brindar apoyo antes de que el nivel del agua aumentara. El vehículo, sin embargo, fue parcialmente arrastrado y posteriormente recuperado con ayuda de maquinaria.

Un segundo hecho ocurrió en las inmediaciones del arroyo frente al Cuartel Militar, donde un vehículo tipo Razer fue arrastrado por la fuerza del agua. Testigos reportaron el suceso mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que permitió una pronta intervención de las autoridades. El conductor logró salir del vehículo antes de que fuera completamente cubierto por la corriente.

No se reportaron lesionados. Foto: Facebook

Horas más tarde, un tercer incidente se presentó en el arroyo El Mentidero, donde dos jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta intentaron cruzar, sin percatarse de la intensidad del flujo de agua. La corriente los arrastró varios metros hasta que elementos de Seguridad Pública y vecinos de la zona lograron auxiliarlos. A pesar del riesgo, ambos resultaron ilesos, aunque el vehículo sufrió daños considerables.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a evitar cruzar arroyos o caminos inundados, incluso si la corriente parece baja, ya que las lluvias derivadas del ciclón 'Raymond' continuarán provocando crecidas repentina este lunes 13 de octubre de 2025. Aquí el reporte del clima en Sonora para que tomes precauciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui