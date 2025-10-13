FUERTE VIDEO: Fiesta en Tláhuac termina en intensa balacera; reportan 3 muertos

Ciudad de México.- La noche de este domingo, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la alcaldía Tláhuac luego de que se reportara un enfrentamiento durante una festividad religiosa en la colonia Pueblo de San Francisco Tlaltenco. Este hecho violento, que ya es investigado por las autoridades, dejó un saldo de tres víctimas mortales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 12 de octubre de 2025, alrededor de las 20:30 horas, tiempo local, en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Jerusalén, donde varias personas comenzaron a discutir al interior de un domicilio en el que se realizaba un festejo relacionado con las celebraciones religiosas.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

La discusión escaló a agresión física, a lo que una de las personas involucradas sacó un arma de fuego y comenzó a disparar indiscriminadamente. Estos hechos quedaron grabados en video.

Operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente informaron a los oficiales en campo sobre los disparos y la presencia de personas lesionadas, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Al llegar, los policías observaron a cinco personas con manchas de sangre, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil que acudieron al sitio confirmaron la muerte de tres hombres de 42, 30 y 23 años por heridas de proyectil de arma de fuego. Asimismo, dos personas más fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Otras tres personas, que resultaron baleadas, se dirigieron por sus propios medios a distintos nosocomios de la zona.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) fue notificado para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales se encargó del levantamiento de las evidencias balísticas que se incorporarán a una nueva carpeta. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas por este hecho violento.

