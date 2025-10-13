FUERTES IMÁGENES: Motociclista pierde la vida tras brutal accidente en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco, Sonora.- La mañana de este lunes 13 de octubre de 2025, se registró un impactante accidente sobre el bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, en Puerto Peñasco, Sonora. De acuerdo con información extraoficial, en el incidente estuvieron involucrados dos automóviles y una cuatrimoto, y lamentablemente, la persona que perdió la vida fue el joven que conducía el vehículo todo terreno.

Al lugar acudieron elementos de tránsito, policía municipal y paramédicos, quienes atendieron a los heridos. Sobre el estado de los ocupantes de los otros vehículos implicados, aún se desconoce información oficial, aunque este medio permanecerá atento a cualquier actualización conforme avance el día. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna autoridad estatal se ha pronunciado sobre el hecho.

Los daños materiales son considerables: la cuatrimoto quedó volcada con las llantas hacia arriba, mientras que una de las unidades más afectadas fue un automóvil de color negro. La escena fue acordonada por las autoridades competentes, quienes iniciaron las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento de peritajes para determinar las causas que provocaron el accidente.

En otra zona de Sonora, específicamente sobre el Boulevard Tetakawi, en San Carlos, un incidente dejó como saldo dos personas lesionadas y dos vehículos con daños considerables en la carrocería. Según medios locales, el accidente ocurrió el domingo alrededor de la 01:00 horas, cuando un vehículo tipo sedán circulaba de oriente a poniente, y de repente, una camioneta que no respetó la preferencia provocó el fuerte impacto.

Los primeros en atender la emergencia fueron los cuerpos de rescate, elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, quienes auxiliaron a los lesionados y realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades. Se hace un llamado a conducir con extrema precaución y a respetar siempre los señalamientos viales, para evitar accidentes similares y proteger lo más valioso.

