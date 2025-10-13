Grave en el hospital abogado David Cohen Sacal; fue baleado por joven fuera de Ciudad Judicial en CDMX

Ciudad de México.- Aunque se reporta que el abogado David Cohen Sacal, quien fue baleado por un joven de 18 años fuera de Ciudad Judicial en la Ciudad de México, perdió la vida al recibir atención médica en el hospital Hospital Ángeles, la Fiscalía de la CDMX desmintió el hecho. El litigante es conocido por haber representado a Billy Álvarez contra la cooperativa Cruz Azul, además de ser abogado del actor Sebastián Rulli.

De acuerdo con información oficial, el abogado está grave en el hospital tras recibir al menos un disparo en la cabeza de los seis que le fueron realizados. Reportes indican que el ataque ocurrió sobre avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Claudio Bernard, cuando un joven de 18 años se le aproximó y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informa que, derivado de la actualización en la información médica disponible, la víctima del evento ocurrido esta tarde en las inmediaciones de Ciudad Judicial no ha fallecido, como se indicó en una primera versión difundida de manera preliminar. De acuerdo con los reportes más recientes del personal médico que atiende al lesionado, la persona se encuentra en estado muy grave y actualmente está siendo intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Ciudad de México", indica la Fiscalía en un boletín.

uD83DuDD34#ÚltimaHorauD83DuDD34 Fiscalía de CDMX informó que el abogado David Cohen no ha muerto, como reportó previamente, y aclaró que su estado de salud es muy grave.https://t.co/A1yv4yl9q6 pic.twitter.com/5he2OZkyuI — REFORMA (@Reforma) October 14, 2025

La Fiscalía señaló que mantiene abierta la investigación y continuará informando conforme se confirme la evolución médica de la víctima y los avances en las diligencias ministeriales. Cabe señalar que al principio se había informado que el agresor del abogado era menor de edad. Pero el periodista y conductor del programa C4 en Alerta, Carlos Jiménez, afirmó que el presunto agresor confesó tener 18 años tras ser capturado. David Cohen Sacal es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil y es especialista en:

Litigio en el Área Civil y Mercantil

Juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad

Litigio en Materia Administrativa

Concursos Mercantiles

Asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos)

Asesoría Condominal

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA

La Fiscalía CDMX aclara que el abogado David Cohen no ha fallecido. Se encuentra grave y en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente.



uD83DuDCCD Reporte de Juan Antonio Jiménez vía @Radio_Formula. pic.twitter.com/K47ik0suFF — Azucena Uresti (@azucenau) October 14, 2025

