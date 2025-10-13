Hallan con vida a Oscar Antonio tras días desaparecido en Ciudad Obregón; agradecen ayuda

Ciudad Obregón, Sonora.- Oscar Antonio Ayala Guerrero, de 40 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 10 de octubre en Ciudad Obregón, fue localizado con vida. La noticia fue confirmada este lunes 13 de octubre por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, concluyendo así con 3 días de movilización por parte de familiares y autoridades para dar con su paradero.

Aunque la dependencia estatal no proporcionó detalles sobre las circunstancias específicas o el lugar exacto del hallazgo, la noticia fue corroborada por su esposa, Karina Rubalcava, a través de una publicación en redes sociales. En su mensaje, expresó un profundo agradecimiento a la comunidad por el apoyo y la difusión de la información durante la búsqueda. "Muchas gracias a Dios, a las personas que me ayudaron compartiendo la publicación de mi esposo, ya lo encontramos", escribió.

En la misma comunicación, Rubalcava hizo una mención especial a una persona que habría cuidado de su esposo antes de que la familia pudiera reunirse con él, y aclaró que, por el momento, no se compartirán más detalles. "Por cuestiones legales no podemos decir la situación, pero muchas gracias a todos", puntualizó, solicitando comprensión ante la discreción del caso.

La búsqueda de Ayala Guerrero inició después de que fuera visto por última vez el viernes 10 de octubre en la colonia Miravalle. Según el reporte original, el hombre había salido de su domicilio cerca de las 23:30 horas, presuntamente para acudir a una tienda, pero no regresó a casa. Su desaparición activó una inmediata alerta, y sus familiares iniciaron una campaña en redes sociales para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, OSCAR ANTONIO AYALA GUERRERO fue localizado con vida.



"Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar".#Localizadoconvida pic.twitter.com/HkO8I3wkdd — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) October 14, 2025

Como parte del protocolo de búsqueda, se difundió una ficha con sus características físicas: 1.69 metros de estatura, complexión delgada, piel morena clara y señas particulares como una cicatriz debajo de la ceja izquierda y un lunar en la nariz. Esta información fue de ayuda para la movilización que, finalmente, ha culminado con un resultado favorable. Con su localización, el caso queda cerrado por las autoridades.

