Lo denuncian por maltrato animal y le encuentran droga, armas e insignias de autoridad

Tonalá, Jalisco.- Un individuo identificado como Elvis Emmanuel 'N' fue arrestados y vinculado a proceso penal por su presunta implicación en los delitos de usurpación de funciones, uso indebido de insignias y delitos contra la salud. La investigación que condujo a su detención se originó a raíz de una denuncia ciudadana por maltrato animal en la colonia Loma Dorada del municipio de Tonalá, Jalisco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada, informó este 12 de octubre sobre la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la citada colonia. La diligencia judicial se derivó de reportes que no solo señalaban crueldad hacia los animales, sino también presuntas agresiones por parte del acusado hacia vecinos y sus mascotas en la zona, motivo por el cual las autoridades intervinieron.

Durante la inspección del inmueble, los agentes investigadores localizaron una serie de indicios que fortalecieron el caso en su contra. Entre los objetos asegurados se encontraron un portagafete, que sustenta la acusación de usurpación de funciones, así como diversas cantidades de narcóticos. Además, se decomisó una pistola, un artefacto con características de rifle y una considerable cantidad de municiones de distintos calibres contenidas en cajas y cartucheras.

Con base en estas pruebas, el Ministerio Público formuló la imputación por los delitos mencionados. La Fiscalía estatal precisó que, adicionalmente, se investiga la posible comisión del delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Sin embargo, esta línea de investigación fue remitida a la autoridad federal competente para su debido seguimiento jurisdiccional.

Tras la presentación de todos estos datos, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para vincular a proceso a Elvis Emmanuel 'N'. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva justificada por un periodo de 6 meses. Asimismo, el juez estableció un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual tanto la defensa como la Fiscalía podrán recabar más pruebas para esclarecer completamente los hechos.

