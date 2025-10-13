Lo mataron a balazos: Hallan encobijado frente a capilla de la Santa Muerte en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Asesinado a balazos, esposado y cubierto con una cobija, así fue como localizaron el cuerpo de un hombre a un costado de la carretera La 20, frente a una capilla de la Santa Muerte que se ubica entre las comunidades de la Cuba y Podesta, en las inmediaciones de la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán, Sinaloa. El hallazgo movilizó a las diferentes corporaciones policíacas, quienes se dieron cita en el lugar para realizar las respectivas indagatorias.

Según información proporcionada por el portal de noticias Línea Directa, el hoy occiso aún no ha sido identificado, aunque trascendió que se trata de un masculino de entre 45 a 50 años de edad y tez morena. Al momento de ser encontrado, el fallecido vestía playera de color negro y un pantalón camuflado color verde militar junto al carril que comunica de oriente a poniente la referida carretera, además estaba cubierto con una cobija blanca.

La autoridad recibió el reporte de un hombre asesinado y cubierto con una cobija, por lo que se alertó a elementos de las diferentes corporaciones policiacas para que acudieran al lugar del hallazgo", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este violento caso.

uD83DuDEA8Localizan a un hombreuD83DuDC64 asesinado frente a capilla de la Santa Muerte en Costa Rica, CuliacánuD83DuDCCD pic.twitter.com/7xEjCAV00F — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 13, 2025

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se presentaron en el sitio como primeros respondientes. A su llegada, los oficiales confirmaron la presencia del cadáver encobijado, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) también acudieron al lugar para apoyar con los respectivos trabajos en la zona. Una vez que concluyeron las pesquisas, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sus familiares acudan a identificarlo.

Cubierto en sábanas, hallan a un hombre asesinado en Costa Rica, Culiacán



El hallazgo del cuerpo ocurrió en la carretera La 20 al sur de la capital de Sinaloa



Léala en https://t.co/fdTFMWXpqg pic.twitter.com/RHGo1axMvh — Adiscusión Diario (@adiscusion) October 13, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui