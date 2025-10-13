Lo mataron en su propia casa: Localizan a asesinado a balazos en el Centro de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Durante la madrugada de este lunes 13 de octubre de 2025, el cuerpo de un hombre ejecutado a balazos fue localizado al interior de un domicilio ubicado en una zona conocida como 'La Canasta', en el sector Centro de Culiacán. A través de un reporte anónimo a las líneas de emergencias del 9-1-1, las diferentes corporaciones policíacas fueron alertadas, por lo que se desplegó un operativo de seguridad en el sector.

De acuerdo con información proporcionada por Los Noticieristas, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como José Ángel 'N', aunque no se especificaron mayores detalles. Los reportes preliminares indican que el individuo fue privado de la vida en una vivienda que se sitúa sobre la calle Cristóbal Colón, entre Guadalupe Victoria y el bulevar Francisco I. Madero. Alrededor de las 01:00 horas se dio aviso a las autoridades competentes.

El hallazgo fue reportado alrededor de la una de la madrugada cuando se alertaba al sistema de emergencias 911 que había una persona del sexo masculino sin vida dentro de una vivienda de fachada color blanco y gris, ubicada sobre la calle Guadalupe Victoria en la esquina con bulevar Francisco I. Madero, muy cerca de la glorieta Cuauhtémoc conocida como La Canasta", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán, así como del Ejército Mexicano, se presentaron en la residencia, donde se presume que vivía el fallecido. A su llegada, los uniformados encontraron el cuerpo del masculino sin vida y alrededor del mismo se localizaron casquillos percutidos de arma corta, por lo que procedieron a acordonar la zona y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la dependencia se encargó de los trabajos de campo y de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación del caso. Una vez concluidas las pesquisas en el área, la autoridad competente ordenó el levantamiento y traslado del cadáver al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde le realizará la autopsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado oficialmente.

Fuente: Tribuna del Yaqui