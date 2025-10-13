"Mátala": Filtran VIDEO de la pelea entre dos alumnas de una secundaria en Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Hace unos días comenzó a circular el video de una pelea entre dos alumnas, presuntamente pertenecientes a la Secundaria No. 43 'Melchor Ocampo', generando una gran cantidad de reacciones por parte de los usuarios en redes sociales. De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos ocurrieron en los alrededores del plantel educativo, el cual se ubica en la colonia Pío X de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

En el material difundido, que circula ampliamente en plataformas digitales, se observa a las jóvenes forcejeando y lanzándose golpes durante varios minutos, mientras decenas de compañeros observan y graban la escena sin intervenir. Mientras las adolescentes se estaban agarrando del cabello y se golpeaban mutuamente, los ahí presentes continuaban alentando la violencia con múltiples gritos, incluso se escucha a unos decir "mátala".

Según el testimonio de algunos testigos, el conato de bronca se registró en unas canchas cercanas a la escuela, situadas entre una clínica de atención al autismo y las instalaciones del DIF Municipal. Un maestro del plantel, que prefirió mantener el anonimato, aseguró que las autoridades escolares han intentado evitar este tipo de situaciones, pero lamentó que en muchos casos los propios padres no colaboran o incentivan este tipo de comportamiento.

Se les olvida que para cuando llegan a eso, ya paramos muchas (intentos de peleas). Ya se habló con los padres; luego los papás son los que comparten y felicitan a sus hijos en los videos, no podemos estar detrás de ellos", detalló el docente sobre lo acontecido entre ambas estudiantes, cuyas identidades por obvios motivos no se han revelado.

Hasta la publicación de esta nota periodística, la Secretaría de Educación de Nuevo León no ha emitido un comunicado oficial respecto al incidente. El área de Comunicación Social informó que se encuentran recabando datos sobre lo ocurrido, mientras crece la exigencia de que se refuercen las medidas de prevención y supervisión en los entornos escolares para evitar que episodios de violencia entre estudiantes sigan repitiéndose.

Fuente: Tribuna del Yaqui