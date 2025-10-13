Mujer de 51 años termina en el hospital tras agresión de jauría de perros en Nogales

Nogales, Sonora.- Una mujer de 51 años de edad requirió atención médica tras sufrir un accidente provocada por un grupo de perros en situación de calle. El suceso, que tuvo lugar en la colonia Diana Laura Rojas, de Nogales, resultó en una lesión de cadera que, según las valoraciones iniciales, necesitará más de 2 semanas para sanar. Los hechos fueron confirmados por el departamento de Seguridad Pública Municipal de la ciudad fronteriza.

La ciudadana, identificada como Norma, caminaba por la calle Estado de Michoacán, la mañana del pasado 11 de octubre, cuando fue abordada sorpresivamente por una jauría de al menos siete caninos que se encontraban en la vía pública. Según el testimonio que la afectada proporcionó a las autoridades desde el Hospital IMSS Bienestar, los animales se abalanzaron hacia ella, lo que le hizo perder el equilibrio y caer bruscamente al suelo.

Afortunadamente, la pronta ayuda de varios vecinos evitó que la situación escalara y que sufriera mordeduras. Sin embargo, a consecuencia del impacto, la mujer experimentó un dolor agudo en la cadera que le impidió ponerse de pie. Paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar para socorrerla y trasladarla al hospital para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados. Las autoridades tomaron nota del reporte para dar seguimiento al caso.

En otro hecho ocurrido en Nogales, tras un operativo de seguridad, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) lograron la captura de un individuo que era buscado por las autoridades de Sinaloa por su presunta participación en el delito de homicidio doloso. El detenido está identificado como Ricardo 'N', de 37 años de edad, alias de 'El Richar'. Su aseguramiento tuvo lugar en la colonia Luis Donaldo Colosio.

La acción fue ejecutado por personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) adscrito a la base operativa de Hermosillo, luego de una solicitud de colaboración emitida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa el pasado 6 de septiembre de 2022. Sobre este individuo pesaba una orden de aprehensión vigente, girada por el juez tercero de Primera Instancia del ramo penal del distrito judicial de Culiacán, Sinaloa.

