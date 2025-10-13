Mujer pierde la vida de un tiro en la cabeza en violento ataque al sur de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La madrugada de este lunes 13 de octubre de 2025, una mujer identificada como Marleth, de 37 años, fue víctima de un brutal ataque con arma de fuego, que le provocó lesiones que terminaron con su vida. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 00:10 horas en la Privada Vigo, de la colonia Las Granjas, al sur de Hermosillo, Sonora.

Los primeros en percatarse de la situación fueron miembros de la comunidad, quienes escucharon fuertes detonaciones y se percataron de la presencia de una mujer herida. De inmediato, se comunicaron con las autoridades, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes localizaron una herida en la cabeza de la víctima. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada a un hospital, donde lamentablemente murió.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal para acordonar la zona, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con el objetivo de iniciar las investigaciones relacionadas con este homicidio calificado. Hasta el momento, no se reportan detenidos, aunque se espera que en las próximas horas se difunda un nuevo informe oficial sobre la situación.

No hay detenidos

Cabe destacar que en el sitio se localizó un casquillo percutido de arma corta sobre la banqueta, que fue asegurado como indicio. Una de las hipótesis más fuertes, según declaraciones de testigos, indica que el presunto responsable es un hombre de complexión delgada, aproximadamente 1.70 metros de altura, que en el momento del ataque vestía ropa oscura y huyó del lugar con rumbo desconocido tras perpetrar el crimen.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

