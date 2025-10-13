Narcomenudeo en Ciudad Obregón: Cae sujeto con envoltorios de marihuana en Las Fuentes

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este lunes la detención de un individuo por su presunta implicación en delitos contra la salud, específicamente en la modalidad de narcomenudeo. El sujeto, identificado como Baldomero 'N', fue aprehendido en posesión de varios envoltorios que contenían hierba verde con las características de la marihuana.

El operativo que condujo a la detención se efectuó el pasado 8 de octubre en la calle Tonalá, ubicada en la colonia Las Fuentes de Ciudad Obregón. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscritos a la Base Operativa de Obregón, realizaban un patrullaje cuando sorprendieron al individuo en flagrancia delictiva, lo que permitió su aseguramiento conforme a los protocolos establecidos.

Tras la detención, tanto Baldomero 'N' como los cuatro envoltorios con el presunto narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público en el Centro de Atención Temprana. En esta instancia, se iniciarán las indagatorias pertinentes para integrar la carpeta de investigación. Será la autoridad ministerial quien, con base en las pruebas recabadas, definirá la situación jurídica del acusado, determinando si se procederá con la formulación de cargos formales.

La FGJES reafirma su compromiso de combatir el narcomenudeo y de mantener la presencia operativa para inhibir la comisión de delitos en las colonias de Ciudad Obregón", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora