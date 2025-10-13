Persecución termina con arresto del presunto agresor sexual de una menor en Nogales

Nogales, Sonora.- Oficiales de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como José 'N', de 38 años de edad, quien es señalado por presuntamente por abusar sexualmente de una menor de edad. Los primeros reportes indican que el sospechoso provocó una intensa persecución que culminó con su arresto en el periférico Oriente de la ciudad fronteriza, por lo que se procedió a presentarlo ante la autoridad competente.

De acuerdo con el informe presentado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron aproximadamente a las 13:54 horas del pasado sábado 11 de octubre de 2025, cuando policías municipales fueron alertados sobre una persona del sexo masculino que había cometido abuso sexual contra una menor. Trascendió que el detenido se movilizaba a bordo de un vehículo de alquiler Ford Focus 2012.

Los agentes ubicaron al presunto agresor cuando circulaba sobre la calle Loma Escondida, por lo que procedieron a marcarle el alto; sin embargo, el individuo no se detuvo y continuó su camino a toda velocidad, generando una fuerte persecución. Posteriormente, el sujeto se impactó contra una patrulla policial al llegar al periférico Oriente y luego descendió de la unidad, mientras elementos policíacos lo rodearon para intentar arrestarlo.

No obstante, José 'N' amenazó con quitarse la vida con un cuchillo que llevaba consigo en caso de que los agentes se acercaran a él y, a pesar de la oportuna intervención policial, consiguió autolesionarse de manera superficial en el tórax. Finalmente, los uniformados lograron someterlo y procedieron con el arresto correspondiente. El supuesto agresor sexual fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana para definir su situación legal.

En tanto, el vehículo en el que se desplazaba el detenido fue remolcado a la pensión del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5). Hasta el momento no se tienen datos sobre la víctima, esto para resguardar la identidad de la menor. El hombre quedará resguardado mientras se desarrollan las investigaciones complementarias del caso para conocer su futuro en lox próximos días.

Fuente: Tribuna el Yaqui