¿Quién es David Cohen Sacal? Abogado baleado afuera de Ciudad Judicial; se FILTRA VIDEO tras el ataque

Ciudad de México.- Esta tarde en Ciudad Judicial fue atacado a balazos el abogado David Cohen Sacal mientras se encontraba en la avenida Niños Héroes y la calle Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores. De momento se han filtrado algunas imágenes y videos posteriores al ataque. Aquí te contamos quién es el abogado David Cohen Sacal.

David Cohen Sacal es licenciado en Derecho con posgrado en Derecho Procesal Civil y sus especialidades son: Litigio en el Área Civil y Mercantil, juicios de Amparo y Acciones de Inconstitucionalidad, litigio en Materia Administrativa, concursos Mercantiles, asesoría Corporativa (Sociedades Mercantiles y Contratos) y asesoría Condominal. David Cohen Sacal ha sido abogado de Guillermo Álvarez Cuevas, quien fuera presidente del Cruz Azul, y también del actor Sebastián Rulli, en 2014. En algún momento, Cohen Sacal fue relacionado con un desvío de recursos en contubernio con Álvarez y Víctor Garcés a la cooperativa de Cruz Azul.

El último posteo de David Cohen Sacal en X, antes Twitter, dice: "Tantos años y esfuerzo costó a México tener un sistema legal y tribunales federales más o menos independientes que protegieran al ciudadano, para que unos rufianes lo destruyeran en solo 7 años. Lo peor es que algunos resentidos sociales incluso lo celebran. Es lo que es…", en referencia a las últimas reformas que ha impulsado el gobierno en turno, como la del Poder Judicial.

Imágenes compartidas tras el ataque

Lo que se sabe del ataque

De acuerdo con información de distintos medios, se afirma que el agresor del abogado de 40 años es un joven de 17 años. Según primeros informes, Cohen Sacal iba caminando cuando el agresor sacó un arma de fuego y le disparó para después tratar de huir, pero la Policía de Investigación (PDI) pudo accionar rápidamente y detuvo al agresor, quien también resultó herido, y fue llevado a un hospital. Además, se decomisó una motocicleta y el arma que se habría utilizado en el ataque.

Hasta el momento se reporta que Cohen Sacal se encuentra grave y fue llevado al Hospital Ángeles, pero hasta el momento no se tiene mayor información, solo se sabe que su estado es delicado. Los videos después del ataque fueron filtrados por el periodista Carlos Jiménez, que compartió las imágenes vía su cuenta de X.

REPORTAN MUY GRAVE al ABOGADO DAVID COHEN

Así intentaron ayudar al penalista baleado afuera del @PJCDMX

Lo llevaron al Hospital Ángeles, pero ahí le dan pocas esperanzas de vida.

Un agente de @PDI_FGJCDMX lesionó y detuvo a Héctor Hdz.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/2FAYbt5Bf9 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui