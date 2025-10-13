Recuperan vehículo con reporte de robo al norte de Sonora; hallan material bélico dentro

Altar, Sonora.- Como resultado de las labores de vigilancia enmarcadas en la Estrategia Nacional de Seguridad, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano lograron el decomiso de material bélico y un vehículo con reporte de robo en el municipio de Altar, al norte deSonora. El hallazgo tuvo lugar durante un patrullaje orientado a la prevención del delito en las inmediaciones del tramo carretero Oquitoa - Atil.

En esta zona, la atención de los agentes federales fue captada por un vehículo estacionado en una posición irregular a un costado de dicho camino, lo que levantó sospechas y activó los protocolos de seguridad. Al aproximarse y realizar una inspección visual y física del automóvil en aparente estado de abandono, los efectivos localizaron en su interior armamento de alto poder. El material asegurado se compone de lo siguiente:

Dos fusiles de asalto .

. 14 cargadores para arma larga.

277 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 milímetros.

Tras la revisión del armamento, se procedió a verificar el estatus legal del vehículo. Las consultas confirmaron que las placas, correspondientes al estado de Arizona, Estados Unidos, estaban vinculadas a un reporte de robo vigente. Tanto el arsenal como la unidad recuperada fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación (AMPF). Dicha autoridad será la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Se buscará determinar la procedencia del armamento y deslindar las responsabilidades penales que resulten de este hecho. Asimismo, la Guardia Nacional señaló que con esta acción "refrenda su compromiso con la ciudadanía de inhibir el traslado y la distribución de todo tipo de sustancias, que puedan afectar la salud de la población".

Fuente: Tribuna y Guardia Nacional