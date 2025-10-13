Repartidor se resiste al robo de su motocicleta y le disparan al nororiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 13 de octubre de 2025 se reportó una agresión armada en el colonia Villa Universidad, al nororiente de Culiacán, Sinaloa, en donde un repartidor de comida rápida se resistió al despojo de su motocicleta, por lo que recibió un impacto de arma de fuego en unas de sus piernas. El violento movilizó a las diferentes corporaciones policíacas y a personal de los cuerpos de rescate para atender la situación.

Según datos recabados por el portal de noticias Línea Directa, el joven lesionado fue identificado de forma preliminar como Jesús Armando 'N', de 27 años de edad, quien al momento del ataque vestía una playera roja, pantalón de mezclilla oscuro y usaba tenis negros. El afectado se movilizaba a bordo de una Italika DM 250, color rojo con negro, sobre la calzada de Las Américas y fue interceptado por sus victimarios al llegar a las calles Homero y Galileo.

Luego le intentaron robar violentamente la motocicleta y al oponerse le dispararon en la pierna derecha, por lo que se trasladó hasta el cruce de la calzada de Las Américas y bulevar Universitarios, donde pidió auxilio", detalló el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este presunto intento de asalto.

Jesús ArmandouD83DuDD4A? se opuso a ser despojado de su motouD83CuDFCD? y fue atacado a balazos uD83DuDEA8 en una colonia de Culiacán



uD83DuDD17https://t.co/zUWMFgd5N8 pic.twitter.com/0v4hM7QObS — Línea Directa Portal (@linea_directa) October 14, 2025

Aproximadamente a las 16:00 horas, un reporte a las líneas de emergencias del 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona herida en el mencionado lugar. Elementos del Ejército Mexicano se movilizaron hacia la ubicación y confirmaron que el tripulante de la unidad ligera presentaba impactos de bala, por lo que se solicitó la intervención de la Cruz Roja. Paramédicos auxiliaron al afectado y lo trasladaron a un hospital de la capital sinaloense.

El personal médico reportó el ingreso del joven a un nosocomio de la localidad y notificó a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se han compartido avances sobre el estado de salud de Jesús Armando 'N', por lo que se espera que autoridades de Sinaloa compartan un informe detallado sobre el caso en las próximas horas.

Hieren de bala a joven motociclista tras intento de robo en Villa Universidad, en Culiacán https://t.co/CcnqBZ4wod — Noroeste (@noroestemx) October 13, 2025

Fuente: Tribuna el Yaqui