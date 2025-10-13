Se activa Alerta Amber en Guanajuato y termina en Jalisco: Localizan a Isaack, de 17 años

Tlaquepaque, Jalisco.- La noche del pasado domingo 12 de octubre de 2025, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque localizaron a un joven de 17 años que contaba con una Alerta Amber activa en el estado de Guanajuato. De acuerdo con información extraoficial, el adolescente se encontraba en la Central Camionera, donde intentaba comprar un boleto para regresar a su hogar; sin embargo, al ser menor de edad no pudo adquirirlo, por lo que las autoridades intervinieron para ayudarlo.

El reporte fue realizado por trabajadores del módulo 2, ubicado en las calles Carlos Salgado y Las Torres. Al arribar al sitio, los agentes confirmaron que se trataba del joven que era buscado por las autoridades de su estado. Afortunadamente, se encontraba sano y salvo, y logró reunirse con sus familiares, quienes viajaron desde León, Guanajuato, hasta Jalisco. Del procedimiento se encargó el Ministerio Público Especializado en Personas Desaparecidas. Asimismo, se confirmó que el menor no fue víctima de ningún delito.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, continúa siendo un misterio el motivo por el cual Isaack, como fue identificado, se encontraba tan lejos de su lugar de origen. Cabe destacar que la denuncia por la desaparición de una persona puede presentarse de inmediato, y para ello se requiere una fotografía reciente con el rostro visible, además de los datos generales del desaparecido, así como el lugar, día y hora en que fue visto por última vez.

Ficha de búsqueda

Según la Fiscalía General de la República (FGR), existen varios requisitos para activar una Alerta Amber:

Que la persona desaparecida o no localizada sea menor de 18 años.

de sufrir daño grave a su integridad personal, ya sea por su desaparición o por alguna otra circunstancia que haga presumir la comisión de un delito. Que exista información suficiente sobre la niña, niño o adolescente, como nombre, edad, sexo, señas particulares, vestimenta, circunstancias de los hechos, personas o vehículos involucrados, y la última vez que fue visto, entre otros datos relevantes.

Finalmente, en caso de tener conocimiento sobre delitos contra la libertad y seguridad sexual, desaparición de niños, adolescentes y mujeres, robo entre familiares, corrupción y demás ilícitos, la Fiscalía del Estado de Jalisco hace un llamado a realizar denuncias anónimas a través de la línea 089 o al número de emergencia 911, lo anterior sin temor a que la identidad del denunciante sea revelada, ya que el proceso es completamente confidencial y está disponible las 24 horas.

