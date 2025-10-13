Se ocultaba en Mexicali: Cae hombre buscado desde hace 7 años por asesinato en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras poco más de 7 años de evadir a la justicia, un individuo identificado como Juan Manuel 'N' fue detenido en la ciudad de Mexicali, Baja California, por su presunta responsabilidad en un asesinato ocurrido en el municipio de Cajeme en al año 2018. Su captura fue posible gracias al trabajo coordinado entre las fiscalías de Sonora y Baja California, dando fin un largo proceso de investigación y búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que se ejecutó una orden de aprehensión en contra del sujeto, quien fue localizado gracias a labores de inteligencia e intercambio de información entre ambas entidades. Una vez asegurado, Juan Manuel 'N' fue trasladado de regreso a Sonora para enfrentar el proceso legal en su contra, siendo ingresado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón.

Los hechos que se le imputan se remontan al 13 de agosto de 2018 en la colonia Luis Donaldo Colosio, de la comisaría de Esperanza. De acuerdo con la carpeta de investigación, una disputa verbal entre el hoy detenido y la víctima, Juan Antonio 'N', escaló a una confrontación física. Durante el altercado, se presume que el acusado utilizó un arma punzocortante para agredir a su contraparte, causándole una herida en la pierna izquierda.

La lesión, aunque parecía inofensiva, resultó ser de extrema gravedad al dañar la arteria femoral, lo que provocó una hemorragia severa. Pese a que los servicios de emergencia trasladaron a Juan Antonio 'N' a un hospital de Ciudad Obregón para recibir atención médica, la pérdida de sangre fue masiva y falleció a consecuencia de la herida, según determinó el dictamen forense de los servicios periciales de la Fiscalía estatal.

Con esta acción, la FGJES reitera su compromiso de coordinar esfuerzos interinstitucionales para dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y garantizar que todos los delitos cometidos en Sonora sean castigados, sin importar el tiempo transcurrido o la ubicación del imputado", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna y FGJE Sonora