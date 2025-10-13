Sinaloa: Ramsés Alain iba a una tienda cuando fue interceptado a balazos en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del pasado domingo 12 de octubre de 2025, un hombre fue asesinado a balazos mientras se desplazaba a bordo de un Volkswagen Vento azul, de modelo reciente, sobre el bulevar Nuevo Horizonte y calle Del Porvenir, en el fraccionamiento Horizontes. Aparentemente, el hombre identificado como Ramsés Alain, de 32 años, se dirigía a una tienda de autoservicio cuando fue atacado por sujetos armados.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima se desempeñaba como instructor de gimnasio y su establecimiento se encontraba en el sector 4 de Marzo. Según algunos testigos, las detonaciones se escucharon alrededor de las 23:20 horas, por lo que los vecinos se comunicaron a las líneas de emergencia 9-1-1. Minutos después arribaron al sitio agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

Al lugar también acudió personal de la Dirección General de Investigación Pericial para realizar los trabajos de campo, así como policías investigadores, quienes se encargarán de determinar el móvil del homicidio. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley. Cabe mencionar que el vehículo quedó bajo resguardo en la pensión de Bienes Asegurados de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Murió en el lugar

En otro hecho, la madrugada de este lunes 13 de octubre, un hombre fue asesinado a balazos por individuos armados en la zona conocida como La Canasta, ubicada en la capital del estado. Según medios locales, la víctima respondía al nombre de José Ángel, cuyo cuerpo fue localizado por las autoridades sobre la calle Cristóbal Colón, entre Guadalupe Victoria y el bulevar Francisco I. Madero.

#Sonora | Evacuan a familias a albergues por intensas lluvias en Sonora; se atienden más de 70 reportes uD83CuDF27?https://t.co/yoIE8Dq6er — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

La violencia en Culiacán continúa, y tan solo ayer tres mujeres fueron víctimas de feminicidio en los municipios de Culiacán, Elota y Ahome. El primer caso ocurrió alrededor de la medianoche en la colonia Renato Vega Amador. En tanto, en el poblado de Abocho fueron localizados los restos de una mujer, de quien se desconocen mayores detalles. Asimismo, otra víctima fue hallada en la colonia Centro de Los Mochis. Cada uno de estos casos quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Fuente: Tribuna del Yaqui