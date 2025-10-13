Tenía 36 años y le decían 'El Pío': Identifican a hombre asesinado a balazos en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la noche de este domingo elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora y del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Cajeme, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado que cobró la vida de un hombre. Momentos más tarde, se confirmó la identidad de la víctima.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 12 de octubre de 2025, poco antes de las 18:20 horas, tiempo local, en una unidad habitacional ubicada sobre la calle Sóstenes Rocha, entre las vialidades Carmen y Aquiles Serdán. Testigos informaron que dos sujetos armados a bordo de una motocicleta se aproximaron a su víctima y, sin mediar palabra alguna, uno de ellos abrió fuego en repetidas ocasiones contra el ahora occiso.

Luego de la balacera, los presuntos criminales escaparon del lugar a toda velocidad. Vecinos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

También se hicieron presentes paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al intentar brindarle los primeros auxilios determinaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul. Momentos más tarde, se confirmó que el ahora fallecido respondía en vida al nombre de José Guadalupe R. O., conocido en esa zona de Ciudad Obregón como 'El Pío'. Tenía 36 años de edad.

El sitio fue rápidamente acordonado por elementos de la policía, así como efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, quienes participaron en un operativo conjunto para resguardar la zona y realizar un recorrido de vigilancia en colonias aledañas en busca de los presuntos responsables.

En tanto, peritos en criminalística de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se hicieron cargo del procesamiento de la escena, donde localizaron y aseguraron varios indicios balísticos. Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones de medicina legal, donde se le practicará la necropsia de ley. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.

