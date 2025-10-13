Terror en Nezahualcóyotl: Localizan cuatro cuerpos dentro de una camioneta en Edomex

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Una intensa movilización policiaca se registró la madrugada de este lunes 13 de octubre de 2025 en inmediaciones del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex), luego de que fueran localizados los cuerpos sin vida de cuatro personas al interior de un vehículo estacionado en una zona habitacional. Por estos hechos violentos, aún no se confirman personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los cuerpos corresponden a tres mujeres y un hombre, quienes fueron encontrados dentro de una camioneta Honda color gris con placas del Edomex, la cual presentaba varios impactos de arma de fuego. El vehículo estaba parado sobre la avenida Agustín de Iturbide, entre las vialidades 16 de Septiembre y Texcoco, en la colonia Loma Bonita.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

uD83DuDEA8#AlertaADN



Fueron encontrados los cuerpos de cuatro personas dentro de una camioneta estacionada en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México



uD83CuDFA5: @AztecaNoticias pic.twitter.com/HpzzljR1k8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 13, 2025

Tras el reporte, se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron elementos de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl, de la Policía Estatal del Edomex y personal de la Guardia Nacional, el cual resguardó la zona del hallazgo. Minutos después arribaron elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) para iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos en criminalística realizaron el levantamiento de evidencias en el sitio, mientras que agentes de investigación comenzaron a recabar información y revisar las cámaras de videovigilancia cercanas para identificar posibles responsables o vehículos involucrados en el traslado y abandono del automotor. Mientras, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se espera que sean identificados en las próximas horas.

#Seguridad | Tragedia en Sonora: Motociclista pierde la vida en FATAL accidente carretero uD83DuDEA8https://t.co/u8lLnHYzoj — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 13, 2025

Si bien se desplegó un operativo para dar con los presuntos responsables, a la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas. La Fiscalía del Estado de México informó que ya abrió una carpeta de investigación por homicidio múltiple y uso de arma de fuego.

Fuente: Tribuna del Yaqui