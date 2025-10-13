Tragedia en Sonora: Motociclista pierde la vida en FATAL accidente carretero

Huatabampo, Sonora.- La noche de este domingo, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora y personal de Servicios de Emergencia desplegaron un fuerte operativo en inmediaciones de la carretera La Escalera–Bachantahui, en el municipio de Huatabampo, luego de que se reportara un fuerte accidente que involucró a una motocicleta. Autoridades confirmaron que este siniestro dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 12 de octubre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, tiempo local, cuando testigos alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre un percance vial en la mencionada carretera: un motociclista se habría impactado contra un vehículo particular, por causas que hasta ahora se desconocen.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Las autoridades activaron el Código Rojo por este accidente. Foto: Internet / Ilustrativa

El impacto fue de tal magnitud que generó la inmediata movilización de agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo de Bomberos, paramédicos de Cruz Roja Mexicana y agentes de Seguridad Pública Estatal (PESP). Al llegar, los socorristas confirmaron que el conductor de la motocicleta ya no presentaba signos vitales, por lo que cubrieron su cuerpo con una sábana azul.

De inmediato se notificó al personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones correspondientes, donde se le practicaría la necropsia de ley. A la par, el área fue acordonada por elementos policiacos mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaban el procesamiento de la escena.

Mediante redes sociales, autoridades locales han solicitado el apoyo de la ciudadanía para identificar a la persona fallecida, así como cualquier información que ayude a localizar a sus familiares. De acuerdo con versiones extraoficiales, el incidente dejó varios lesionados, cuya cifra total se desconoce; estos fueron trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Huatabampo, donde se pide la colaboración de la comunidad para confirmar su identidad.

Hasta el momento, la Fiscalía de Sonora mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el hecho y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui